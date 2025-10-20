I Baracconi non tramontano | 102 anni di divertimento e un bagno di folla nel fine settimana

Perugiatoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Successo travolgente per il secondo weekend dei Baracconi di Perugia 2025. Il luna park, giunto alla sua 102ª edizione in città, ha registrato un vero e proprio sold-out, confermandosi come l’evento di riferimento dell’autunno perugino e richiamando una folla eterogenea di giovani, famiglie e. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

102 anni di storia della Filologica Friulana tra le antiche radici di Bertiolo - Si aperta con la santa messa in lingua friulana, nella chiesa di San Martino Vescovo a Bertiolo, la celebrazione del 102° congresso sociale della Società Filologica Friulana. Come scrive rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Baracconi Tramontano 102 Anni