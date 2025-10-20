I Baracconi non tramontano | 102 anni di divertimento e un bagno di folla nel fine settimana

Successo travolgente per il secondo weekend dei Baracconi di Perugia 2025. Il luna park, giunto alla sua 102ª edizione in città, ha registrato un vero e proprio sold-out, confermandosi come l’evento di riferimento dell’autunno perugino e richiamando una folla eterogenea di giovani, famiglie e. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it