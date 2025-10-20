I 7 ristoranti delle Marche premiati dalla guida Gambero Rosso 2026

Un viaggio attraverso le eccellenze gastronomiche marchigiane. I premi celebrano Senigallia, Jesi, Fabriano e Civitanova Marche, protagoniste di un fermento che unisce radici profonde e creatività contemporanea, consacrando la regione tra le mete culinarie più ambite d’Italia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

7 ristoranti marche premiatiI 7 ristoranti delle Marche premiati dalla guida Gambero Rosso 2026 - I premi celebrano Senigallia, Jesi, Fabriano e Civitanova Marche, protagoniste di un fermento che unisce radici profonde e creatività con ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it

7 ristoranti marche premiatiPremio Tre Forchette: Uliassi e Madonnina del Pescatore - Tra le punte di diamante della regione, due ristoranti di Senigallia brillano con le Tre Forchette: Mauro Uliassi e la Madonnina del Pescatore. Si legge su ilrestodelcarlino.it

