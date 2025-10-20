I 55 migliori ristoranti d’Italia 2026 secondo il Gambero Rosso

Gamberorosso.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con la Lombardia in testa per numero di premiati, seguita dal Lazio, ecco tutti i locali che hanno ottenuto le Tre Forchette del Gambero Rosso, massimo riconoscimento, nella nuova edizione della guida Ristoranti d'Italia. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

