Hyunju Kim virtuosismi da Beethoven a Skrjabin ad Acquaviva delle Fonti
I pianisti dell’estremo Oriente continuano a dominare la scena concertistica mondiale e i più importanti concorsi su scala planetaria. L’anno scorso conquistarono anche il prestigioso International Piano Competition di Acquaviva delle Fonti, che in attesa della nona edizione, in programma dal 23. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Approfondisci con queste news
Hyunju Kim, virtuosismi da Beethoven a Skrjabin - 30, l’appuntamento è con la sudcoreana Hyunju Kim, destinataria dell’ International Premio Giovani Pianisti, che si ascolterà in un programma comprendente musiche di ... Lo riporta giornaledipuglia.com