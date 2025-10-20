Hubert | L' Inter? Sono undici giocatori con due polmoni come noi del Saint-Gilloise
Il nuovo tecnico (che fino a due settimane fa allenava l'Oud-Heverlee Leuven, penultimo): "Non siamo in Champions solo per partecipare". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
#Hubert pronto al debutto con l'#UnionSG Dopo lo #Charleroi ci sarà la sfida all'#Inter in #ChampionsLeague - X Vai su X
FcInterNews.it - facebook.com Vai su Facebook
Dal nostro inviato Filippo Conticello - Heverlee Leuven, penultimo): "Non siamo in Champions solo per partecipare" ... Riporta gazzetta.it
Hubert a Sky: “Inter, giocatori di qualità eccellente. Ha cambiato allenatore ma…” - Il neo tecnico della formazione belga ha parlato anche ai microfoni di Skysport alla vigilia della sfida di Champions contro l'Inter ... Segnala msn.com
Union SG, il tecnico Hubert: "10 giorni fa non avrei mai pensato di affrontare l'Inter..." - Il tecnico dell'Union SG David Hubert parla a Sky Sport in vista della sfida che il club belga giocherà domani sera contro l'Inter in. Lo riporta tuttomercatoweb.com