Hubert | L' Inter? Sono undici giocatori con due polmoni come noi del Saint-Gilloise

Gazzetta.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il nuovo tecnico (che fino a due settimane fa allenava l'Oud-Heverlee Leuven, penultimo): "Non siamo in Champions solo per partecipare". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

hubert l inter sono undici giocatori con due polmoni come noi del saint gilloise

© Gazzetta.it - Hubert: "L'Inter? Sono undici giocatori con due polmoni come noi del Saint-Gilloise"

Altri contenuti sullo stesso argomento

hubert inter sono undiciDal nostro inviato Filippo Conticello - Heverlee Leuven, penultimo): "Non siamo in Champions solo per partecipare" ... Riporta gazzetta.it

hubert inter sono undiciHubert a Sky: “Inter, giocatori di qualità eccellente. Ha cambiato allenatore ma…” - Il neo tecnico della formazione belga ha parlato anche ai microfoni di Skysport alla vigilia della sfida di Champions contro l'Inter ... Segnala msn.com

hubert inter sono undiciUnion SG, il tecnico Hubert: "10 giorni fa non avrei mai pensato di affrontare l'Inter..." - Il tecnico dell'Union SG David Hubert parla a Sky Sport in vista della sfida che il club belga giocherà domani sera contro l'Inter in. Lo riporta tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Hubert Inter Sono Undici