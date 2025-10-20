Hubert | L’Inter l’avversario più grande di sempre per noi ecco cosa faremo
Inter News 24 Le parole di David Hubert, allenatore dell’Union SG, in vista della sfida di Champions League contro l’Inter. Tutti i dettagli. David Hubert, allenatore dell’ Union SG, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro l’ Inter. SFIDA ALL’INTER – Vedrete domani cosa intendo fare, ma di sicuro bisogna trarre insegnamenti dalle partite precedenti. Bisogna migliorarsi sempre a questi livelli. Affrontiamo una squadra con qualità, dovremo essere al 100% come singoli e collettivo. Dovremo fare meglio per poter giocare una gara più equilibrata rispetto alle precedenti. 🔗 Leggi su Internews24.com
