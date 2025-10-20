Hostaria Verona si chiude un' edizione da record | 26 mila presenze e tantissimi visitatori dall' estero

Si è conclusa domenica 19 ottobre l’edizione 2025 di Hostaria Verona, il Festival del Vino e della Vendemmia che ha trasformato il centro storico scaligero in una grande osteria a cielo aperto. Un’edizione da record, la più internazionale di sempre, che ha registrato 26 mila partecipanti e una. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Bellissima serata ospiti di Hostaria Verona Grazie a Spazio Visibile e a Cadi1898 per il divertimento e gli assaggi #RanaVerona #VeronaVolley #NoiVerona #Superlega #Volley #Volleyball - X Vai su X

Bellissima serata ospiti di Hostaria Verona Grazie a Spazio Visibile e a Cadis1898 per il divertimento e gli assaggi #RanaVerona #VeronaVolley #NoiVerona #Superlega #Volley #Volleyball - facebook.com Vai su Facebook

Record per Hostaria: il festival del vino di Verona tocca quota 26mila - Si è chiusa l'edizione 2025 di Hostaria, il Festival del Vino e della Vendemmia che ha fatto diventare il centro storico di Verona ... Riporta veronaoggi.it

Verona brinda con Hostaria: tre giorni tra vino, cultura e solidarietà - Da oggi, venerdì 17, a domenica 19 ottobre il centro storico di Verona si trasformerà con la tre giorni di Hostaria Verona. Si legge su veronaoggi.it

Verona per tre giorni diventa Hostaria, dove il vino incontra la cultura - Da domani, venerdì 17 e fino a domenica 19, Hostaria porterà nel centro storico incontri e soprattutto degustazioni: e sarà un vero "festival del vino"! Segnala giornaleadige.it