Hong Kong Boeing finisce in mare e si spezza a metà

Una tragedia costata la vita a due operatori di terra: un Boeing 747 cargo della compagnia turca Act airlines decollato da Dubai è finito fuori pista cadendo in mare e spezzandosi in due mentre atterrava all'aeroporto internazionale di Hong Kong. Nell'incidente, l'aereo si è scontrato con un'auto della sicurezza provocando la morte delle due persone a bordo. Cosa è successo. Fortunatamente, i quattro membri dell'equipaggio presenti nel velivolo si sono salvati. Tutto è accaduto in piena notte quando a Hong Kongn erano quasi le 4 del mattino di lunedì 20 ottobre: secondo le prime ricostruzioni i piloti non avrebbero chiesto aiuto prima di atterrarre percorrendo metà della pista prima che il Boeing sbandasse irrimediabilmente verso sinistra secondo quanto dichiarato da Steven Yiu, direttore esecutivo delle operazioni dell'autorità aeroportuale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Hong Kong, Boeing finisce in mare e si spezza a metà

