Hong Kong aereo cargo esce di pista | i resti del velivolo in mare

Un aereo cargo della compagnia turca Act airlines, proveniente da Dubai, è finito fuori pista ed è caduto in mare mentre atterrava all’aeroporto internazionale di Hong Kong. Nell’incidente il velivolo si è scontrato con un’auto della sicurezza, provocando la morte delle due persone a bordo. Quattro membri dell’equipaggio sono stati, invece, tratti in salvo. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Hong Kong, aereo cargo esce di pista: i resti del velivolo in mare

