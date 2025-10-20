Hong Kong aereo cargo esce di pista e finisce in mare | due morti

(Adnkronos) – Due persone sono morte all'aeroporto di Hong Kong dopo che un aereo cargo è uscito di pista in fase di atterraggio per ragioni ancora sconosciute, colpendo un veicolo a terra e precipitando in mare. L'aeroporto internazionale di Hong Kong è uno dei più trafficati al mondo per il trasporto aereo di merci e . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

