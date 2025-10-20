Hong Kong aereo cargo esce di pista durante l' atterraggio | due morti

Due agenti di sicurezza dell'aeroporto di Hong Kong sono morti dopo che un aereo cargo proveniente da Dubai è uscito di pista durante l'atterraggio e si è scontrato con il l'auto di servizio su cui stavano viaggiando trascinandola in mare. Lo scalo della metropoli cinese si trova di fronte alla costa. L'incidente è avvenuto alle 3.53 del mattino. Il volo Emirates SkyCargo EK9788, operato dalla compagnia turca Air Act stava completando la manovra di atterraggio sulla pista 07R dopo la partenza dall'aeroporto Al Maktoum di Dubai. Secondo le prime ricostruzioni, il Boeing 747-481 avrebbe virato improvvisamente a sinistra durante l'atterraggio, finendo in mare. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Hong Kong, aereo cargo esce di pista durante l'atterraggio: due morti

