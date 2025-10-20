Hong Kong aereo cargo Boeing 747-481 esce di pista durante atterraggio e si schianta contro veicolo di servizio a terra | due morti - VIDEO

Secondo le prime ricostruzioni, il cargo avrebbe virato bruscamente a sinistra a metà della manovra di atterraggio, finendo parzialmente in mare, al di là del confine della pista. Prima di arrestarsi con il muso oltre la diga, l’aereo ha colpito un veicolo di servizio, tranciandone una ruota. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Hong Kong, aereo cargo Boeing 747-481 esce di pista durante atterraggio e si schianta contro veicolo di servizio a terra: due morti - VIDEO

