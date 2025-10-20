Hojlund salta anche Eindhoven tocca di nuovo a Lucca Corsport
Hojlund non ci sarà in Champions, al suo posto con ogni probabilità sarà confermato Lorenzo Lucca sul banco degli imputati dopo la sconfitta contro il modesto Torino di Baroni. Ovviamente, aggiungiamo, non può essere mica solo colpa del povero Lucca. Scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini: Rasmus Hojlund salterà anche la trasferta di Eindhoven: niente rischi, l’affaticamento muscolare che sabato lo ha escluso dalla partita contro il Torino merita una gestione cauta, considerando la lunga serie di impegni che continuerà sabato con il big match contro l’Inter al Maradona e i rischi connessi, e così domani sarà ancora Lorenzo Lucca a recitare da centravanti contro il Psv. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
