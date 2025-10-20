Hojlund niente PSV | il Napoli lo preserva per l’Inter
Il Napoli non forzerà i tempi di recupero di Rasmus Hojlund. L’attaccante danese, frenato da un . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
La rifinitura del Napoli a Castel Volturno alla vigilia della trasferta di Eindhoven. Ancora assenti Hojlund e Rrahmani, in campo, invece, Scott McTominay. #ilmattino #sscnapoli #psvnapoli #championsleague #mctominay #hojlund - facebook.com Vai su Facebook
Napoli a Torino senza Hojlund e McTominay. Cosa è successo al danese e allo scozzese - X Vai su X
Napoli, Hojlund non recupera per il PSV: il danese ha già messo l’Inter nel mirino - Dal centro sportivo di Castel Volturno, non arrivano buone notizie per Antonio Conte e i suoi ragazzi. Da gonfialarete.com
Hojlund si ferma: il Napoli si affida Lucca. E c'è un precedente che fa ben sperare - Rasmus salta la Champions, sarà ancora Lorenzo a guidare l’attacco a Eindhoven: una chance immediata per cancellare la serata negativa di Torino ... Lo riporta msn.com
Hojlund sempre più verso il forfait per il Psv: assente nella rifinitura - Se Scott McTominay prova a stringere i denti in vista della sfida al Psv, c’è da segnalare invece l’assenza di Rasmus Hojlund nella rifinitura a Castel Volturno, alla vigilia ... Come scrive tuttonapoli.net