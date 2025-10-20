Hocus Pocus 3 Bette Midler ha visto la nuova sceneggiatura | Sono molto emozionata

Dopo il successo di Hocus Pocus 2, Bette Midler rivela di aver letto la sceneggiatura del terzo capitolo. L'attrice si dice "molto entusiasta" del progetto, che vedrà il ritorno di Anne Fletcher alla regia e Jen D'Angelo alla sceneggiatura per Disney+. Le sorelle Sanderson sono pronte a tornare tra incantesimi, risate e nostalgia: dopo anni di voci e conferme, Bette Midler ha annunciato di aver finalmente letto la sceneggiatura di Hocus Pocus 3. Una notizia che riaccende l'attesa dei fan per la trilogia più magica del catalogo Disney. Il ritorno delle sorelle Sanderson Il 1993 segnava l'arrivo di un cult generazionale: Hocus Pocus, la commedia stregata che trasformò Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy nelle iconiche sorelle Sanderson. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Hocus Pocus 3, Bette Midler ha visto la nuova sceneggiatura: "Sono molto emozionata"

