Hockey i War Pigs incappano nella terza sconfitta consecutiva E la classifica comincia a farsi preoccupante
La classifica comincia ad essere preoccupante. Dopo le due sconfitte a Legnaro e Trieste, arriva il terzo stop consecutivo per la Libertas Hockey, stavolta in casa contro i Kraken Camaiore. I toscani sono tutte vecchie conoscenze, squadra quadrata e compatta, e storicamente è sempre stato un. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
