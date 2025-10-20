Ho chiesto a Chatgpt una serie di numeri da giocare alla lotteria li ho messi tutti e ho vinto 100 mila dollari Io e mio marito eravamo totalmente increduli | la storia di Tammy Carvey

C’è chi i numeri li riceve in sogno, chi si gioca le date importanti, chi è fedele a una combinazione, chi si affida alla Smorfia napoletana e poi chi li chiede all’intelligenza artificiale e – neanche a dirlo – sbanca alla lotteria. E’ quanto successo negli Stati Uniti dove una donna di 45 anni di Wyandotte, nel Michigan, Tammy Carve y, ha incassato un premio da 100.000 dollari al gioco Powerball della lotteria locale grazie a una serie di numeri generata per lei da ChatGpt. La storia, come riportato dalla Michigan Lottery e ripresa dai media americani, è iniziata lo scorso 6 settembre: “Gioco al Powerball solo quando il jackpot diventa molto alto, e quella volta era oltre il miliardo di dollari, così ho comprato un biglietto”, ha raccontato la donna. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Ho chiesto a Chatgpt una serie di numeri da giocare alla lotteria, li ho messi tutti e ho vinto 100 mila dollari. Io e mio marito eravamo totalmente increduli”: la storia di Tammy Carvey

