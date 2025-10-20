Ho abortito a 24 anni Paolo Bonolis non era pronto scelsi lui | Sonia Bruganelli si racconta

Sonia Bruganelli affida al Corriere della Sera la confessione che ha segnato la sua storia d’amore e la sua biografia emotiva. «A24 anni ho deciso di abortire, stavo con Paolo Bonolis. Quell’evento ha condizionato tutta la nostra vita insieme». Una scelta compiuta — racconta — in un tempo di innamoramento assoluto e di grande asimmetria emotiva: «All’epoca mi stavo laureando, quando ho conosciuto Paolo aveva già una sua ferita emotiva: era papà, i due figli erano stati portati in America da piccoli. . seppur la gravidanza non fosse cercata, avrei voluto che Paolo mi dicesse “che bello questo bimbo in arrivo frutto del nostro amore”. 🔗 Leggi su News.robadadonne.it

