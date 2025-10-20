Ho abortito a 24 anni Paolo Bonolis non era pronto scelsi lui | Sonia Bruganelli si racconta
Sonia Bruganelli affida al Corriere della Sera la confessione che ha segnato la sua storia d’amore e la sua biografia emotiva. «A24 anni ho deciso di abortire, stavo con Paolo Bonolis. Quell’evento ha condizionato tutta la nostra vita insieme». Una scelta compiuta — racconta — in un tempo di innamoramento assoluto e di grande asimmetria emotiva: «All’epoca mi stavo laureando, quando ho conosciuto Paolo aveva già una sua ferita emotiva: era papà, i due figli erano stati portati in America da piccoli. . seppur la gravidanza non fosse cercata, avrei voluto che Paolo mi dicesse “che bello questo bimbo in arrivo frutto del nostro amore”. 🔗 Leggi su News.robadadonne.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
A Verissimo racconta il periodo buio dopo l'aborto a 24 anni e come ne è uscita grazie all'aiuto della famiglia - facebook.com Vai su Facebook
Sonia Bruganelli: "Un aborto a 24 anni ha cambiato la mia vita con Paolo. Il rapporto con Madonia è maturo, vero" - X Vai su X
Sonia Bruganelli: «Ho abortito a 24 anni perché Paolo non voleva un altro figlio. Poi l’anoressia e gli attacchi di panico» - Sonia Bruganelli presenta il suo primo libro autobiografico, "Solo quello che rimane", in cui racconta la sua vita, dagli inizi fino al presente. Si legge su leggo.it
Sonia Bruganelli: «Ho abortito a 24 anni. Paolo Bonolis non era pronto, scelsi lui» - A pochi giorni dall’uscita della sua autobiografia, la produttrice si racconta al Corriere: dal senso di colpa per la gravidanza interrotta allo shock per la figlia Silvia, fino agli attacchi di panic ... vanityfair.it scrive
“Ho tradito Paolo Bonolis una volta. Lo shopping compulsivo? Un vuoto emotivo. L’aborto a 24 anni ha condizionato il mio matrimonio”: così Sonia Bruganelli - La produttrice parla del vuoto colmato con lo shopping compulsivo e del nuovo amore Angelo Madonia: "È più giovane ma più maturo" ... Segnala ilfattoquotidiano.it