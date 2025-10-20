Herzog sogna Marte | Vorrei filmare sul pianeta rosso anche se è una follia

(Adnkronos) – "Vorrei filmare sul pianeta rosso, anche se è una follia". Werner Herzog non smette di sorprendere. Il leggendario regista tedesco, oggi 83enne, ha dichiarato all'agenzia di stampa Dpa di voler portare la sua cinepresa sul pianeta Marte. "Vorrei andare con una videocamera", ha affermato con convinzione. Eppure, riconosce: "È tecnicamente difficile, lungo e . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com