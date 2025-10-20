Herzog sogna Marte | Vorrei filmare sul pianeta rosso anche se è una follia
(Adnkronos) – "Vorrei filmare sul pianeta rosso, anche se è una follia". Werner Herzog non smette di sorprendere. Il leggendario regista tedesco, oggi 83enne, ha dichiarato all'agenzia di stampa Dpa di voler portare la sua cinepresa sul pianeta Marte. "Vorrei andare con una videocamera", ha affermato con convinzione. Eppure, riconosce: "È tecnicamente difficile, lungo e . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Scopri altri approfondimenti
di Werner Herzog , , ’ ? Nei primi anni del XX secolo il melomane Brian Sweeney Fitzgerald, detto Fitzcarraldo, proprietario di una linea ferroviaria incompiuta, vuole convincere la compagna Molly, tenutaria - facebook.com Vai su Facebook
#GocceDiCinema “Fitzcarraldo” di Werner Herzog (1982). Casa del Cinema – Sala Cinecittà 15 ottobre, ore 21:00 | Ingresso gratuito fino a esaurimento posti Un’opera monumentale che racconta la folle impresa di un visionario deciso a costruire un teat - X Vai su X