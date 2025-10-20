Hernanes risponde | Si vede che era una battuta non c’è mancanza di rispetto
Non sono di certo passate in osservate le parole di Hernanes nell’immediato post Roma-Inter, dichiarazioni che hanno lasciato di stucco non solo il popolo romanista ma anche tutti gli appassionati all’ascolto. L’ex giocatore di Lazio e nerazzurri, ora opinionista a Dazn, si è lasciato andare in questo modo commentando la partita: “Ci sono tre elementi. Mi piace il calcio offensivo, ho un passato con l’Inter e poi è meglio che la Roma perda. “. Un’uscita che dire infelice non rende assolutamente l’idea, decisamente irrispettosa considerato il contesto e il lavoro che è chiamato a fare in un’emittente televisiva che deve fare di oggettività ed imparzialità concetti fondamentali. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
News recenti che potrebbero piacerti
Rompipallone.it. . La battuta di Hernanes dopo Roma-Inter ("Meglio che la Roma perde") non è stata accolta proprio benissimo dai tifosi romanisti Il "Profeta" si è scusato con un video sui social spiegando le sue intenzioni, legate a una semplice battuta - facebook.com Vai su Facebook
"L'Inter gioca il miglior calcio d'Italia? No, meglio il Napoli" Queste le parole di Ciro Ferrara in risposta a quelle di Hernanes ai microfoni di Dazn? #SSCNapoli #Inter #SpazioNapoli - X Vai su X
Hernanes risponde alla polemiche dopo Roma-Inter: “Una battuta male interpretata” - Anche perché non ho mai detto 'no' a un tifoso romanista quando mi ha chiesto una foto" ... Riporta msn.com