Hernanes risponde | Si vede che era una battuta non c’è mancanza di rispetto

Non sono di certo passate in osservate le parole di Hernanes nell’immediato post Roma-Inter, dichiarazioni che hanno lasciato di stucco non solo il popolo romanista ma anche tutti gli appassionati all’ascolto. L’ex giocatore di Lazio e nerazzurri, ora opinionista a Dazn, si è lasciato andare in questo modo commentando la partita: “Ci sono tre elementi. Mi piace il calcio offensivo, ho un passato con l’Inter e poi è meglio che la Roma perda. “. Un’uscita che dire infelice non rende assolutamente l’idea, decisamente irrispettosa considerato il contesto e il lavoro che è chiamato a fare in un’emittente televisiva che deve fare di oggettività ed imparzialità concetti fondamentali. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

