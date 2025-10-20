Hernanes l’ex Lazio parla dopo le polemiche | Mi scuso per la battuta ho sempre avuto massimo rispetto per la Roma – VIDEO

Hernanes, l’ex Juve, Inter e Lazio torna a parlare dopo le polemiche: «Mi scuso per la battuta, ho sempre avuto rispetto per la Roma» Dopo il match Roma-Inter, Hernanes ha rilasciato a Dazn dichiarazioni che hanno subito fatto discutere: «Meno male che ha vinto l’Inter, perché mi piace il calcio offensivo, ho un passato lì e . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Hernanes, l’ex Lazio parla dopo le polemiche: «Mi scuso per la battuta, ho sempre avuto massimo rispetto per la Roma» – VIDEO

