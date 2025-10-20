Helmut Marko sa essere riconoscente | Dovrei mandare qualche cassa di Red Bull a Leclerc

Fanpage.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il superconsulente Helmut Marko ha apprezzato il lavoro fatto da Charles Leclerc durante il GP degli Stati Uniti per tenere lungamente dietro Lando Norris, consentendo a Max Verstappen di involarsi verso la vittoria, e allora promette al ferrarista un bel regalo, direttamente dai magazzini della casa madre Red Bull. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Red Bull, Marko saluta Horner: "Grazie per questi 20 anni" - "Io e Christian abbiamo lavorato insieme con grande successo per oltre 20 anni - Come scrive sport.sky.it

Helmut Marko (Red Bull) non perdona Hadjar che piange dopo l'incidente nel Gp d'Australia: «Spettacolo imbarazzante» - Le lacrime di Isack Hadjar dopo il debutto da incubo in Formula 1 hanno commosso un po' tutti, dal padre di Lewis Hamilton — che lo ha consolato negli istanti immediatamente successivi all'incidente — ... Scrive corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Helmut Marko Sa Essere