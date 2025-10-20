Hekuran ucciso con una coltellata Lo strazio dei genitori | Amato e cresciuto con dedizione e sacrificio

Perugia, 20 ottobre 2025 – “I genitori di Eku lo hanno amato e cresciuto con dedizione e sacrificio e sono ora avvolti da un dolore profondo e incolmabile, ma anche da un orgoglio e un amore che non si spegne, perché sanno che il loro figlio è stato un dono prezioso, un raggio di sole che ha illuminato le loro vite, e che la sua memoria sarà sempre con loro, un tesoro da custodire e da ricordare, un ricordo che li accompagnerà per sempre”. Sono le parole di Laurentiu Lorenzo Voicu, un amico di Hekuran Cumani, il ventitreenne ucciso con una coltellata in un parcheggio di Perugia. Notte di tragedia, la lite degenera: giovane accoltellato a morte. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Hekuran, ucciso con una coltellata. Lo strazio dei genitori: “Amato e cresciuto con dedizione e sacrificio”

