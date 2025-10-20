Hannoun va espulso subito | la richiesta unanime del centrodestra dopo le nuove frasi d’odio video
FdI, Lega e Forza Italia si ritrovano uniti più che mai sulla richiesta di “espulsione immediata” di M ohammad Hannoun, Presidente dell’Associazione dei palestinesi in Italia, dopo le frasi pronunciate alla manifestazione Pro Pal di sabato a Milano. Secondo quanto riferito dal quotidiano Libero, Hannoun è tornato a difendere i massacri di Hamas in piazza, facendo anche propaganda antisemita. «Ancora una volta ci troviamo a denunciare le follie dell’architetto Hannoun, noto per le sue posizioni vicine al radicalismo islamico e già oggetto di un provvedimento di allontanamento per linguaggio d’odio per essersi complimentato con gli ultras che avevano picchiato i tifosi del Maccabi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
