Hanno rubato soldi dalla cassa di un supermercato | bloccati e denunciati due giovani

Approfittano di una momentanea distrazione di chi era alla cassa, rimasta quasi aperta, e rubano tutti i soldi che vi erano all'interno. Ad agire, e in maniera fulminea, in un supermercato di via Verona a Sciacca, due immigrati. Dei giovani che sono stati subito rintracciati e bloccati dai. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Argomenti simili trattati di recente

CAMPOBASSO. Rapina e aggredisce un'anziana in un condominio, in carcere 35enne. Il giorno prima aveva rubato soldi in un negozio Guarda il servizio #rapina #aggressione #furto #campobasso #carcere #SquadraMobile - facebook.com Vai su Facebook

Stefano De Martino sull’orologio rubato: “Un problema da arricchiti, prima i soldi per comprarlo non li avevo” - X Vai su X

Barista aggredita con un trapano: "Mi colpiva in testa, era una furia. Poi ha rubato tutti i soldi in cassa" - È ancora sotto choc Carmela Pistoia, titolare della ‘Caffetteria dell’Angolo’ a Pozza di Maranello, che mercoledì pomeriggio è stata aggredita da un rapinatore. Da ilrestodelcarlino.it

Prendono i soldi dalla cassa di un supermercato: una peruviana e un italiano nei guai - Obiettivo sicurezza: i Carabinieri della Provincia di Fermo hanno condotto diverse operazioni che hanno portato ad arresti e deferimenti all’Autorità Giudiziaria, nell’ambito di attività di ... Lo riporta corriereadriatico.it

Pesaro, nei guai per aver utilizzato i soldi macchiati rubati a un bancomat. «Li abbiamo trovati» - PESARO I soldi macchiati frutto del bottino di un colpo a un bancomat finiscono nella cassa di un distributore automatico e chi ce li ha messi finisce nei guai per ricettazione. Da corriereadriatico.it