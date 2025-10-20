Halloween party al ristorante Borgo Saccardi

Firenzetoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Borgo Saccardi, precedentemente noto come Regina Margherita, è lieto di presentare un evento esclusivo: "Il Ballo delle ombre", un Halloween party che promette una notte all'insegna del mistero, della musica e delle maschere. L'evento si articolerà su due proposte gastronomiche e di. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

halloween party ristorante borgoC’è un piccolo borgo nel Lazio dove Halloween è pura magia (e si trova a un’ora da Roma) - Scopri Halloween a Calcata, il borgo misterioso vicino Roma dove arte, leggende e magia si fondono per un weekend da brividi. blitzquotidiano.it scrive

halloween party ristorante borgoHalloween, quali sono le città e i borghi in Italia più "terrificanti": la guida per gli amanti dell'horror - Quando la notte di Halloween avvolge l’Italia, alcuni borghi e città si trasformano in luoghi magici e inquietanti. Da msn.com

halloween party ristorante borgoUn borgo da brivido con una caratteristica davvero unica: se ci vai ad Halloween tremerai per tutto il viaggio - Anche i più coraggiosi non riusciranno a restare indifferenti. viagginews.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Halloween Party Ristorante Borgo