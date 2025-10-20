Arezzo, 20 ottobre 2025 – Tre appuntamenti interamente dedicati ad una delle feste più amate dai bambini. Come da tradizione laboratori, letture, incontri per familiarizzare con mostri, fantasmi, streghe, zucche e chi più ne ha più ne metta. SABATO 25 OTTOBRE LE OFFICINE DELLA CARTA DI ILARIA GRADASSI MOSTRUOSI CATALOGHI SELVAGGI * ORE 16.30 6-11 ANNI *ORE 18.00 3-5 ANNI (CON I GENITORI) Vi hanno mai mandato a letto senza cena? Avete mai visto mobili, tende e ombre diventare mostri terribili? Navigando tra le pagine di uno dei libri più amati di sempre da piccoli e grandi, un laboratorio di Halloween per creare collezioni di mostri: quelli che abitano sotto i nostri letti, che ci spaventano, ma con i quali abbiamo anche fatto amicizia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Halloween alla libreria La Casa sull'albero