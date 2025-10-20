Halloween al maneggio | esperienza da brivido
Pronti a vivere un'esperienza unica? Venerdì 31 ottobre dalle ore 16,30 in Contrada Ospedale Papardo ci sarà Halloween al maneggio. Iniziativa dell'ASD Mater Vitae Country Club Scuola Nativo Americana propedeutica e ludica pensata per le famiglie e i bambini per trascorrere un pomeriggio. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Halloween alla Baita! Preparati a una serata… da paura! ? Sabato 31 ottobre ti aspettiamo per il nostro Halloween Party con apericena, musica e tanto divertimento in perfetto stile Baita Porta la tua maschera più spaventosa (o la tua voglia di divertirti!) - facebook.com Vai su Facebook
Halloween 2025 con i bambini: 10 idee per un weekend da brivido in Italia - Halloween si avvicina e con esso la voglia di vivere un'esperienza speciale insieme ai più piccoli. Lo riporta alfemminile.com
Monsterland, Halloween da brivido a Imola: il festival più grande d’Europa accende l’autodromo - Dodici palchi, oltre 150 artisti, esperienze immersive e scenografie spettacolari. Come scrive quotidiano.net
Mostri, streghe e leggende: Halloween da brivido in Puglia. Tutti gli eventi da non perdere: cosa fare - La Puglia, terra di sole, storia e sapori, si trasforma per la notte delle streghe, offrendo un Halloween 2025 indimenticabile, ricco di eventi per tutte le età. quotidianodipuglia.it scrive