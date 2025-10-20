Halloween al Canile Comunale di Spoleto | festa per bambini e famiglie alla Casa di Buddy
Il Canile Comunale di Spoleto si prepara a celebrare Halloween con un evento speciale dedicato a bambini e famiglie. Domenica 26 ottobre, dalle 10:30 alle 12:30, la “ Casa di Buddy ” aprirà le sue porte per un Halloween Party gratuito e ad ingresso libero. Sarà una mattinata di festa, giochi e solidarietà, in cui i più piccoli potranno presentarsi in maschera per ricevere dolcetti e partecipare ai tradizionali “scherzetti” in compagnia dei volontari e dei simpatici ospiti a quattro zampe. L’iniziativa offre anche l’occasione di incontrare i cani del rifugio, coccolarli e passeggiare insieme a loro, promuovendo un momento di avvicinamento tra le famiglie e gli animali in cerca di adozione. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
