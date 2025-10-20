Halloween a Le Corti Venete

Veronasera.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 31 ottobre al 2 novembre, preparati a vivere tre pomeriggi da paura con laboratori creativi, dolcezze mostruose e tanto divertimento per i più piccoli!? Il 31 ottobre – Trucchi da brividoDalle 15.30 alle 18.30, fantastici laboratori di trucco per bambini.? L’1 novembre – Sweety. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Cerca Video su questo argomento: Halloween Corti Venete