Ha un tumore e viene licenziata per mancanza di lavoro ma l'azienda assume altre 6 persone | la denuncia di Cgil

Una donna di 55 anni è stata licenziata dall'azienda Recuperator, nella quale lavora tramite agenzia da quasi 4 anni, dopo aver scoperto di avere un tumore al seno. L'azienda spiega di averlo fatto per "mancanza di lavoro". Supportata dalla Nidil-Cgil, la donna chiede di valutare la correttezza di tale condotta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

MESE DELLA PREVENZIONE DEL TUMORE AL SENO Il mese di Ottobre è dedicato alla prevenzione del tumore al seno, che viene rappresentata dall’esposizione dei NASTRI ROSA e dall’illuminazione ROSA della sede municipale. - facebook.com Vai su Facebook

Ha un tumore e viene licenziata per “mancanza di lavoro”, ma l’azienda assume altre 6 persone: la denuncia di Cgil - Una donna di 55 anni è stata licenziata dall'azienda Recuperator, nella quale lavora tramite agenzia da quasi 4 anni, dopo aver scoperto di avere un tumore ... fanpage.it scrive

Licenziata nel Milanese dopo l'intervento per un tumore al seno, la Cgil: «Hanno assunto altre 3 persone nel suo reparto» - Una lavoratrice in somministrazione è stata licenziata dopo aver scoperto di avere un tumore al seno. Come scrive msn.com

Licenziata dopo il tumore al seno, la denuncia di Rosaria: «In produzione con trapano e martello, non mi hanno mai chiesto come stavo» - Questa è la denuncia resa nota dalla Cgil riguardo al caso di Rosaria Ferro, una donna di 55 anni, madre di ... Da msn.com