«F orse ci stiamo facendo la stessa domanda: sto davvero scrivendo un libro di ricette? Be’, la vita è imprevedibile.» apre così il suo primo libro di cucina Pamela Anderson, attrice icona della sensualità anni 90 divenuta poi paladina del “volersi bene” e della bellezza al naturale. Pamela Anderson, da Baywatch a paladina della bellezza no make-up X Leggi anche › Raffinata e mai banale. La nuova vita fashion di Pamela Anderson E in effetti vederla sulla cover di un libro di ricette non può che stupirci in un primo momento. “Quello che all’inizio era un semplice regalo per i miei figli – le ricette dei loro piatti preferiti, che avevo scritto per aiutarli a muovere i primi passi in cucina – è diventato qualcosa di più grande, che volevamo condividere con il resto del mondo “. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Ha sorpreso tutti con "Cucinare per volersi bene", il primo libro di cucina di Pamela Anderson, che nelle 80 ricette naturali include anche qualche rimedio beauty e delle ricette per gli amici a 4 zampe