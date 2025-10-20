La delusione è ancora palpabile in casa Napoli: la sconfitta contro il Torino è un macigno ancora pesante per tutti i tifosi azzurri, che ora sperano di rifarsi in vista della prossima sfida di UEFA Champions League, contro il PSV Eindhoven. Non un momento esaltante per la squadra azzurra, che si è vista sfilare anche il primato in classifica, dopo la vittoria del Milan contro la Fiorentina. Antonio Conte, però, sa come ripartire e già in queste ore è iniziato un lavoro anche dal punto di vista mentale per azzerare ogni scoria negativa. Anzi, il tutto è già partito già nell’immediato post di Torino – Napoli: a parlarne è l’edizione odierna de Il Mattino, spiegando quella che è stata la reazione del tecnico negli spogliatoi. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

"Ha reagito così", Conte spiazza tutti: cos'è successo dopo Torino – Napoli