Ha donato i suoi cimeli al museo Byron | il ' mecenate' inglese visita Palazzo Guiccioli

Ravennatoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ricostruire la storia dei preziosi cimeli di Lord Byron conservati al museo a lui dedicato è un esercizio ricco di fascino. Tanto più quanto i protagonisti arrivano ai musei di persona. Il collezionista Geoffrey Bond lo ha fatto con la moglie Dianora in questo autunno di grandi sorprese per i. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

