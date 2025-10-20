‘’Ha detto no’’ La decisione di Sinner doccia fredda per l’Italia
Doccia gelata per il pubblico italiano. Il campione nostrano Jannik Sinner, numero 2 del ranking ATP fresco vincitore del Six Kings Slam, ha preso una decisione che, probabilmente, farà storcere la bocca a qualcuno. Una scelta che ha sorpreso molti tifosi, ma che lo stesso campione ha voluto spiegare con grande chiarezza. "L'importante è partire bene nel 2026 con l'Australian Open e una settimana in più di preparazione cambia – ha fatto sapere Jannik Sinner ai microfoni di Sky Sport – È stata una scelta difficile rinunciare alle Finals di Coppa Davis, di sicuro il fatto di averla vinta già due volte ha avuto un suo peso".
