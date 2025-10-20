Gustus a Napoli appuntamento alla Mostra d’Oltremare dal 16 al 18 novembre

Torna a Napoli Gustus con la sua undicesima edizione: il Salone professionale dell’agroalimentare, enogastronomia e tecnologia è in programma alla Mostra d’Oltremare da domenica 16 a martedì 18 novembre 2025 (ingresso da viale Kennedy 54 – ore 10-18). Riconosciuta come fiera internazionale dall’Associazione Enti Fieristici Italiani e dall’ICE – Istituto per il Commercio Estero, è . 🔗 Leggi su 2anews.it

