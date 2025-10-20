GUIDA TV 20 OTTOBRE 2025 | GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA L’ASCOLTO DI GILETTI
Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la Guida Tv di BubinoBlog, buona visione! Rete Orario Programma Descrizione Rai1 21:30 23:30 Blanca 3 1ªTv Storie di Sera new Serie Tv Inchieste Rai2 21:20 23:30 Lo Spaesato Il Processo al 90° Show Talk Show Rai3 21:20 00:00 Lo Stato delle Cose Tg3 Linea Notte Talk Show Notiziario Rete 4 21:35 00:55 Quarta Repubblica Last Film Show 1ªTv Talk Show Film Canale 5 21:40 00:40 Grande Fratello Tg5 Reality Notiziario Italia 1 21:25 00:00 Jack Reacher: La Prova Decisiva Law & Order: Special Victims Unit Film Serie Tv La7 21:15 23:00 La Torre di Babele Barbero Risponde Film Talk Show Tv8 21:35 23:45 GialappaShow new GialappaShow R Show Show Nove 21:30 23:15 Little Big Italy 1ªTv Little Big Italy R Talent Talent Accanto ai vostri pronostici vi chiediamo di aggiungere il GustShare de “L’Eredità” (media ponderata). 🔗 Leggi su Bubinoblog
