Guida Gambero Rosso 2026 | i ristoranti Tre Forchette e le osterie Tre Gamberi della Lombardia
Lombardia protagonista nella Guida Ristoranti d'Italia 2026 del Gambero Rosso: il titolo di Miglior Ristorante dell'anno, tra i 2,600 locali recensiti lungo tutta la Penisola in un anno di lavoro da oltre 100 professionisti indipendenti, coordinati da Valentina Marino e Annalisa Zordan, infatti, è stato assegnato alla Trattoria La Madia a Brione, in Lombardia, dove Michele Valotti si è fatto portavoce di una trattoria che diventa pura avanguardia e ricerca. “Cucina variabile e imperfetta” si definisce sulla propria pagina web trattorialamadia.it che è aperto giovedì, venerdì a cena, sabato e domenica a pranzo e cena e si trova in via Aquilini 5, a Brione, in provincia di Brescia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Argomenti simili trattati di recente
2 SPICCHI GAMBERO ROSSO Onorati di essere recensiti, anche quest’anno, nella guida #pizzerieditalia2021 del #gamberorosso Il nostro locale di Sant’Antioco e quello di Cagliari Levante Pizza e Birra Rubiu ottengono entrambi il riconoscimento de - facebook.com Vai su Facebook
Guida Vini d'Italia 2026, i 13 Premi Speciali assegnati dal Gambero Rosso - Gambero Rosso https://gamberorosso.it/notizie/vino/guida-vini-ditalia-2026-premi-speciali/?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1760273596… - X Vai su X
Guida Gambero Rosso 2026: le Tre Forchette dei ristoranti, i Tre Gamberi delle osterie e tutti i premiati per categoria - Tra gli chef grande ritorno in testa di Massimo Bottura, accanto a Enrico Crippa e Niko Romito. Segnala quotidiano.net
I 7 ristoranti delle Marche premiati dalla guida Gambero Rosso 2026 - I premi celebrano Senigallia, Jesi, Fabriano e Civitanova Marche, protagoniste di un fermento che unisce radici profonde e creatività con ... Secondo ilrestodelcarlino.it
Gambero Rosso, trattoria bresciana La Madia Ristorante dell'anno - E' una trattoria bresciana il miglior Ristorante dell'anno secondo la guida Ristoranti d'Italia 2026 del Gambero Rosso presentata oggi: si tratta della Trattoria La Madia a Brione, nel bresciano in Lo ... Secondo ansa.it