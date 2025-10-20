Lombardia protagonista nella Guida Ristoranti d'Italia 2026 del Gambero Rosso: il titolo di Miglior Ristorante dell'anno, tra i 2,600 locali recensiti lungo tutta la Penisola in un anno di lavoro da oltre 100 professionisti indipendenti, coordinati da Valentina Marino e Annalisa Zordan, infatti, è stato assegnato alla Trattoria La Madia a Brione, in Lombardia, dove Michele Valotti si è fatto portavoce di una trattoria che diventa pura avanguardia e ricerca. “Cucina variabile e imperfetta” si definisce sulla propria pagina web trattorialamadia.it che è aperto giovedì, venerdì a cena, sabato e domenica a pranzo e cena e si trova in via Aquilini 5, a Brione, in provincia di Brescia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Guida Gambero Rosso 2026: i ristoranti Tre Forchette e le osterie Tre Gamberi della Lombardia