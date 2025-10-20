Guida completa alla Cop30 | date location e temi sul tavolo della conferenza sul clima a Belém in Brasile

Tra guerre che finiscono, altre che non si fermano, dazi e crisi economiche, la lotta ai cambiamenti climatici sembra essere scivolata in fondo alla lista delle priorità della politica internazionale. Eppure, tra meno di un mese, il mondo tornerà a riunirsi per parlare proprio di questo. L’occasione è la Cop30, il vertice delle Nazioni Unite sul clima che si terrà a Belém, in Brasile, nel cuore dell’Amazzonia. Un luogo simbolico, che il prossimo novembre ospiterà leader di tutto il mondo, diplomatici, negoziatori, ma anche dirigenti d’azienda, esperti, attivisti ed esponenti della società civile. 🔗 Leggi su Open.online

