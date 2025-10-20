Guerritore porta sullo schermo Magnani | una notte che ci riguarda

Una notte romana, un’attrice al bivio, una domanda che non smette di pulsare: cosa resta quando il successo bussa alla porta? Con Anna, Monica Guerritore attraversa l’intimità di Anna Magnani, oltre l’icona, dove il trionfo dialoga con la paura del dopo e la gloria convive con il bisogno di essere semplicemente sé stessa. Una vigilia . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Guerritore porta sullo schermo Magnani: una notte che ci riguarda

