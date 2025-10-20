Guerritore | Il film ' Anna' riporta in vita la grande Magnani la sua vita e la sua fatica – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 20 ottobre 2025 "Il film Anna, più che ricordare Anna Magnani, la riporta in vita per come era lei nella realtà. Noi, gli interpreti, siamo sempre alla ricerca di capire che cosa è stata la sua vita. Sotto i riflettori lo sappiamo. Quello che è stata la creazione delle sue opere, i film, li conosciamo. Adesso dobbiamo capire qual è stata la fatica che lei ha combattuto per rimanere se stessa, per far rispettare il suo talento e la sua professione, e anche questa ombra che lei ha, che è questo amore che le manca e che poi tornerà" così l'attrice Monica Guerritore, sul Red Carpet della Festa del Cinema di Roma per presentare il film "Anna". 🔗 Leggi su Open.online