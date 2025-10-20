Guerritore | Il film ' Anna' riporta in vita la grande Magnani la sua vita e la sua fatica – Il video

Open.online | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Roma, 20 ottobre 2025 "Il film Anna, più che ricordare Anna Magnani, la riporta in vita per come era lei nella realtà. Noi, gli interpreti, siamo sempre alla ricerca di capire che cosa è stata la sua vita. Sotto i riflettori lo sappiamo. Quello che è stata la creazione delle sue opere, i film, li conosciamo. Adesso dobbiamo capire qual è stata la fatica che lei ha combattuto per rimanere se stessa, per far rispettare il suo talento e la sua professione, e anche questa ombra che lei ha, che è questo amore che le manca e che poi tornerà" così l'attrice Monica Guerritore, sul Red Carpet della Festa del Cinema di Roma per presentare il film "Anna". 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

Approfondisci con queste news

guerritore film anna riportaGuerritore: "Il film 'Anna' riporta in vita la grande Magnani, la sua vita e la sua fatica" - "Il film Anna, più che ricordare Anna Magnani, la riporta in vita per come era lei nella realtà. Riporta ilgiornale.it

guerritore film anna riportaMonica Guerritore: «Anna Magnani mi ha indicato la strada come attrice e come donna» - L'attrice ha presentato alla Festa del Cinema di Roma "Anna", la sua opera prima su Nannarella. Da iodonna.it

guerritore film anna riporta«Anna», delude la regia di Monica Guerritore (voto 4); «Nino», ritratto di una giovinezza insidiata dalla malattia (voto 7½) - In concorso anche la delicata opera prima della francese Pauline Loquès ... Da corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Guerritore Film Anna Riporta