Guerriglia tra ultras di Hellas e Pisa arrestato un trentino
C’è anche un trentino tra gli ultras dell’Hellas Verona arrestati a seguito degli scontri tra tifosi scaligeri e del Pisa in quel del capoluogo toscano; oltre a lui, in manette sono finiti altri quattro ultras residenti in provincia di Verona.L’accusaCome riferisce VeronaSera, gli investigatori. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
