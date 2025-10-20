Guerra Ucraina Zelensky | Potenzieremo dotazioni armi a lungo raggio
(Agenzia Vista) Kiev, 20 ottobre 2025 “Più vicine sono le posizioni dell'esercito russo, maggiori sono le sfide. Stiamo preparando una gamma completa di risposte, tra cui il potenziamento delle nostre risposte a lungo raggio al terrorismo russo contro le infrastrutture ucraine. Abbiamo preso decisioni sull'invio di elicotteri aggiuntivi e sul rafforzamento complessivo della nostra aviazione da combattimento. Ho incaricato il team competente di preparare tempestivamente tutta la documentazione necessaria per gli accordi con la parte americana sull'approvvigionamento di sistemi di difesa aerea". Così il Presidente ucraino Zelensky in un video. 🔗 Leggi su Iltempo.it
