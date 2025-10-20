Guerra Ucraina Trump | Non ho discusso di Donbass con Zelensky si fermino su linee del fronte

(Agenzia Vista) Usa, 20 ottobre 2025 “No, non ne abbiamo discusso. Noi pensiamo che quello che dovrebbero fare è fermarsi lungo la linea di battaglia dove si trovano ora. Il resto è molto duro da negoziare. Ci sono così tante differenze. Quello che dico è che dovrebbero fermarsi ora lungo le linee del fronte, tornare a casa, smettere di uccidere. Il Donbass dovrebbe rimanere così com'è ora e le due parti potranno negoziare qualcosa più avanti”, lo ha detto Trump alla stampa sull'Air Force One. WhiteHouse Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Guerra Ucraina, Trump: Non ho discusso di Donbass con Zelensky, si fermino su linee del fronte

