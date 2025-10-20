Guerra sull’hangar delle barche Marola al Tar contro il Comune

Lo aveva praticamente “annunciato“ il capoborgata Andrea Buticchi a pochi giorni dal Palio del Centenario, lanciando l’allarme sulla questione degli spazi risicati con cui sono costrette a fare i conti le borgate marinare. Nei giorni scorsi, il ricorso al Tar promosso dalla borgata Marola è diventato realtà. L’associazione di promozione sociale popolare Marola ha deciso di avviare una battaglia a suon di carte bollate contro il Comune della Spezia, il ministero della Difesa e il Comando marittimo nord della Marina militare, nonchè l’Agenzia del Demanio, per ottenere l’annullamento dell’ordinanza con cui il Comune a inizio luglio aveva intimato la demolizione delle opere realizzate dalla borgata, ovvero il nuovo ricovero per le barche da Palio, situato nel porticciolo di San Vito, all’interno della base navale militare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

