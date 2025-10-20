Guerra Gaza Tajani | C' è molto da fare perché la tregua diventi pace – Il video

(Agenzia Vista) Portorose, 20 ottobre 2025 "Dobbiamo far sì che la tregua diventi una vera pace. C'è molto da fare. L'Italia è in prima linea. Stiamo lavorando con la Giordania e con l'Egitto. Parteciperemo al vertice sulla ricostruzione" così il Ministro Tajani a Portorose, in Slovenia, dove si trova per il vertice Med9. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online