Guerra e bambini | la lectio di Andrea Iacomini con gli studenti sanniti

Tempo di lettura: 2 minuti L’Istituto “Enrico Fermi” di Montesarchio (BN), in rappresentanza degli studenti della provincia di Benevento prenderà parte, il prossimo  22 ottobre, alla “lectio” sul tema “ Guerra e Bambini ” che si terrà a partire dalle ore 10.00, presso la sede regionale di Unicef Campania. Si tratta di una importante iniziativa dal titolo “ Percorsi di Pace” condotta dal giornalista  Andrea Iacomini, addetto stampa dell’Unicef Italia. L’evento vedrà la partecipazione attiva di ben 500 ragazzi delle scuole locali, alcuni in presenza, altri in collegamento. Oltre all’Istituto Superiore “Enrico Fermi” di Montesarchio, diretto dalla prof. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

