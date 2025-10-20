Gubbio l’amarezza di Di Carlo | E’ una sconfitta che fa male

GUBBIO È forte la delusione nell’ambiente rossoblù, che sta vivendo un momento delicato. Il Gubbio di mister Di Carlo ha raccolto appena due punti nelle ultime cinque gare e nel match di sabato contro il Guidonia Montecelio ha mostrato nuovamente tutti i propri limiti, specialmente negli ultimi metri. Il tecnico non cela l’amarezza dopo la brutta prestazione: "Oggi nei primi dieci minuti la squadra ha fatto quello che doveva fare, poi ci siamo allungati, abbiamo perso tre palloni uno dietro l’altro e iniziato ad avere paura. La stessa cosa è successa nel secondo tempo: siamo partiti bene e poi ci siamo smarriti. 🔗 Leggi su Lanazione.it