Guastalla ringrazia lo United e torna in vetta
Impresa dello United Albinea che batte il San Damaso e permette al Guastalla di riprendersi la vetta del girone C di Prima categoria. La matricola giallonera esulta (3-1) sui modenesi grazie alla stoccata di Sica innescato dall’ispirato Silipo, ma ad inizio ripresa l’ospite Guidi impatta. Lo stesso Silipo disegna al sette la punizione del sorpasso, infine il neo-entrato Sassi realizza in contropiede. Riparte la marcia del Guastalla che allo scadere del primo tempo insacca con Tosi, liberato dall’asse Ferati-Garimberti, per firmare il blitz sul Celtic Cavriago, riconquistando subito lo scettro. Sudato hurrà casalingo per la Rubierese che regola il Campogalliano grazie ad un primo tempo dominato e chiuso avanti col colpo da bigliardo del neo-entrato Bottazzi in campo al posto di Bovi, vittima di un infortunio muscolare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
