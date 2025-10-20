Guardiola su Donnarumma | Portiere davvero forte e sono felice per lui Con il Milan …

Gianluigi Donnarumma ha lasciato il Milan in scadenza di contratto qualche stagione fa. Il suo attuale allenatore Guardiola ne parla così. Ecco le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Guardiola su Donnarumma: “Portiere davvero forte e sono felice per lui. Con il Milan …”

Argomenti simili trattati di recente

GUARDIOLA “Quando ascolto Pep resto incantato. Me lo immaginavo così, ma la realtà è ancora meglio. Mi ha accolto subito, mi ha fatto sentire importante.” #ManCity #Guardiola #Donnarumma - X Vai su X

Pep Guardiola e i tifosi del Manchester City pazzi di Donnarumma: la strepitosa parata di Gigio ha salvato la vittoria in casa del Brentford. Quasi contemporaneamente il suo sostituto al PSG Lucas Chevalier si buttava in palese ritardo costando due punti alla s - facebook.com Vai su Facebook

Guardiola incensa Donnarumma: "È davvero forte. Al Milan a 17 anni, vinta la Champions a 26" - Avere una porta che a turno potrebbe essere difesa da Gianluigi Donnarumma e James Trafford è un lusso per pochissimi. Lo riporta tuttomercatoweb.com

Donnarumma: “Guardiola? Quando lo ascolti resti incantato, perché…” - Gianluigi Donnarumma è stato il protagonista di un trasferimento clamoroso durante questa sessione di calciomercato. Riporta news-sports.it

Donnarumma: «Gattuso te lo senti addosso in ogni istante di partita, ama il dialogo e ci spiega tutto» - Gigio Donnarumma ha parlato dei cambiamenti portati dal ct Rino Gattuso nella Nazionale italiana e del rapporto con Guardiola. Lo riporta ilnapolista.it